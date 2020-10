Eleições/2020: Candeia publica perfil de mais 18 candidatos a vereador por Bariri

O Jornal Candeia iniciou no dia 3 de outubro a publicação do perfil dos candidatos a vereador por Bariri.

Nesta edição, é feita a divulgação de mais 18 nomes. A relação é divulgada por ordem alfabética do nome do candidato. Todas as informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo as fotos.

Ao todo, 102 pessoas registraram candidatura para ocupar uma das nove cadeiras no Legislativo municipal. Nesta semana a Justiça Eleitoral acatou o pedido de três candidatos que requereram renúncia da candidatura (leia mais na edição impressa). Dessa forma, restaram 99 candidatos na disputa.

Nome: Lenize Zaffalon Pires

Nome na urna: Lenize Zaffalon

Número: 11.111

Idade: 42 anos

Partido: PP

Ocupação: Agente Administrativo

Nome: Leodir Aparecida Rufatto Vendrametto

Nome na urna: Professora Leodir

Número: 11.011

Idade: 53 anos

Partido: PP

Ocupação: Outros

Nome: Leonicia Aparecida Rodrigues Cupolillo

Nome na urna: Nice Cupolillo

Número: 14.400

Idade: 75 anos

Partido: PTB

Ocupação: Aposentado

Nome: Lizete Maria Pellegrino

Nome na urna: Lizete Pellegrino

Número: 11.500

Idade: 60 anos

Partido: PP

Ocupação: Aposentado

Nome: Luciana Aparecida Lucinio

Nome na urna: Luciana Lucinio

Número: 25.111

Idade: 36 anos

Partido: DEM

Ocupação: Servidor Público Municipal

Nome: Luis Benedito das Merces

Nome na urna: Bila

Número: 45.500

Idade: 56 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Aposentado

Nome: Luis Carlos de Paula

Nome na urna: Paraná

Número: 15.125

Idade: 61 anos

Partido: MDB

Ocupação: Aposentado

Nome: Luis Fernando Carneiro

Nome na urna: Fernando Bundão

Número: 12.445

Idade: 50 anos

Partido: PDT

Ocupação: Outros

Nome: Luis Renato Proti

Nome na urna: Renato Escadinha

Número: 15.300

Idade: 44 anos

Partido: MDB

Ocupação: Motorista

Nome: Luiz Ribeiro

Nome na urna: Luiz do Picolé

Número: 14.533

Idade: 47 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: Marcelo Mosconi

Nome na urna: Mosconi Eletricista

Número: 19.019

Idade: 46 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Eletricista e Assemelhados

Nome: Márcia Ribeiro Sadi

Nome na urna: Márcia Sadi

Número: 11.777

Idade: 44 anos

Partido: PP

Ocupação: Outros

Nome: Márcio Alberto de Camargo

Nome na urna: Márcio Camargo

Número: 25.250

Idade: 47 anos

Partido: DEM

Ocupação: Músico

Nome: Marcio Aparecido Alves Junior

Nome na urna: Marcinho

Número: 45.045

Idade: 27 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Outros

Nome: Marcos Henrique de Medeiros

Nome na urna: Marquinho

Número: 19.190

Idade: 41 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Eletricista e Assemelhados

Nome: Marlene Bollini Tessaroli

Nome na urna: Marlene Bollini

Número: 45.123

Idade: 56 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Agente Administrativo

Nome: Marta Maria Ferreira Cardozo

Nome na urna: Marta Cardozo

Número: 12.800

Idade: 60 anos

Partido: PDT

Ocupação: Outros

Nome: Monica Aparecida da Silva Leite

Nome na urna: Monica Leite

Número: 25.333

Idade: 52 anos

Partido: DEM

Ocupação: Servidor Público Municipal