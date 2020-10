Eleições/2020 – Candeia publica perfil de mais 18 candidatos a vereador por Bariri

O Jornal Candeia iniciou no dia 3 de outubro a publicação do perfil dos candidatos a vereador por Bariri.

Nesta edição, é feita a divulgação de mais 18 nomes. A relação é divulgada por ordem alfabética do nome do candidato. Todas as informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo as fotos.

Ao todo, 102 pessoas registraram candidatura para ocupar uma das nove cadeiras no Legislativo municipal.

Nome: Greice Kely Fernandes

Nome na urna: Greice Kely

Número: 15.055

Idade: 32 anos

Partido: MDB

Ocupação: Comerciário

Nome: Isabela Yasmin Bonatti

Nome na urna: Isa Yasmin

Número: 19.111

Idade: 24 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Estudante, Bolsista, Estagiário

Nome: Izabella Juliana Barreto

Nome na urna: Izabella Barreto

Número: 19.888

Idade: 33 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Outros

Nome: Jaime Barboza Neto

Nome na urna: Jaime Barboza

Número: 14.111

Idade: 60 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: Jean Carlos Primo

Nome na urna: Jean da Papelaria

Número: 11.002

Idade: 38 anos

Partido: PP

Ocupação: Comerciante

Nome: José Amaral

Nome na urna: Zé Amaral

Número: 45.111

Idade: 75 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Outros

Nome: José Carlos Franchini

Nome na urna: Carlos Franchini

Número: 14.999

Idade: 57 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: José Lima Ferreira da Silva

Nome na urna: Lima

Número: 14.555

Idade: 48 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: Jose Luis Boiani

Nome na urna: Boiani Cabeleireiro

Número: 23.456

Idade: 49 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Cabeleireiro e Barbeiro

Nome: José Nery Lenotti

Nome na urna: Zé Lenotti

Número: 45.927

Idade: 70 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Aposentado

Nome: José Antonio Martins Coelho

Nome na urna: Zé Gordo

Número: 12.123

Idade: 66 anos

Partido: PDT

Ocupação: Agricultor

Nome: José Roberto Ferreira Cardoso

Nome na urna: Zé Roberto Coquinho

Número: 12.700

Idade: 47 anos

Partido: PDT

Ocupação: Carpinteiro, Marceneiro

Nome: João Castro

Nome na urna: João Castro

Número: 14.014

Idade: 65 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: Julio Cesar Devides

Nome na urna: Julinho

Número: 23.333

Idade: 47 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Outros

Nome: Júlio Ramos da Silva Neto

Nome na urna: Júlio Ramos

Número: 11.100

Idade: 24 anos

Partido: PP

Ocupação: Advogado

Nome: Kennedy Henrique Vieira

Nome na urna: Kennedy Vieira

Número: 25.025

Idade: 24 anos

Partido: DEM

Ocupação: Comerciante

Nome: Laudenir Leonel de Souza

Nome na urna: Laudenir Leonel

Número: 19.007

Idade: 49 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Locutor e Comentarista de Rádio e TV e Radialista

Nome: Lauriberto de Jesus Bertoni Junior

Nome na urna: Diretor Lauriberto

Número: 45.000

Idade: 44 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Diretor de Estabelecimento de Ensino

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral