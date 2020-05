Deputada Renata Abreu destina R$ 50 mil para saúde de Bariri

A deputada Renata Abreu indicou Bariri como beneficiário de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil – Divulgação

A deputada federal, Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, indicou Bariri em emenda parlamentar, no valor de R$ 50 mil, que deve constar de recurso orçamentário no Ministério da Saúde.

De acordo com a parlamentar, os recursos devem ser utilizados para aquisição de equipamentos na atenção básica de saúde. Para tanto, a prefeitura de Bariri deve firmar convênio com o Ministério da Saúde

Ainda segundo Renata Abreu, a indicação de Bariri como beneficiário foi solicitado pelo pré-candidato a prefeito, Wellington Pollonio Boff, o Parraguinha, que integra a direção do Podemos em Bariri.