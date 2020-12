Começa a transição de governo em Bariri

Abelardinho, Neto Leoni e Fernando Foloni em encontro na prefeitura no dia 20 de novembro, cinco dias após as eleições municipais – Reprodução/Facebook

Neto Leoni publicou portaria com nomes da administração municipal e do prefeito eleito

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) publicou portaria com data de 30 de novembro para definir as regras de transição de governo no município.

Segundo ele, o objetivo é colaborar com o futuro gestor e sua equipe de governo. Pela portaria, o período de transição vai até o dia 31 de dezembro.

Os representantes da prefeitura para a transição são o diretor municipal de Finanças, Ivan Antonio Colachite (coordenador), a diretora municipal de Administração, Hághata Pepe Hailer Freire de Oliveira, e a diretora municipal de Saúde, Renata Cristina dos Santos Cilli.

Pelo governo eleito de Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) irão receber as informações e documentações Tomás Edson Paulino, Marcelo Eduardo Lenharo e Rodrigo Felício Zanuto de Oliveira. É possível que alguns desses nomes ocupem cargos no primeiro escalão no próximo governo.

Conforme a portaria, “a equipe designada fica encarregada de fornecer dados, informações e documentação solicitada, a fim de dar suporte ao planejamento do futuro governo e suas respectivas ações, bem como os projetos, programas e convênios em andamento, visando a continuidade da gestão pública”.

Além disso, as diretorias, os setores, as unidades da administração e o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) deverão colaborar com a transição de governo.