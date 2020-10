Candeia publica perfil de mais 18 candidatos a vereador por Bariri

O Jornal Candeia iniciou no dia 3 de outubro a publicação do perfil dos candidatos a vereador por Bariri.

Nesta edição, é feita a divulgação de mais 18 nomes. A relação é divulgada por ordem alfabética do nome do candidato. Todas as informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo as fotos.

No próximo sábado (dia 7 de novembro), o jornal finaliza a publicação do perfil dos candidatos. A iniciativa do jornal permite ao leitor ter informações básicas sobre os candidatos a vereador, incluindo o nome na urna e o número.

Nome: Myrella Soares da Silva

Nome na urna: Myrella

Número: 25.000

Idade: 39 anos

Partido: DEM

Ocupação: Agente Administrativo

Nome: Najla Maria Farah de Barros

Nome na urna: Najla

Número: 15.150

Idade: 68 anos

Partido: MDB

Ocupação: Secretário e Datilógrafo

Nome: Nelson Marques de Andrade

Nome na urna: Nelson Guarda

Número: 23.007

Idade: 63 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Outros

Nome: Osorio Coradini

Nome na urna: Osorinho Coradini

Número: 14.300

Idade: 64 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: Paulo Egídio Grigolin

Nome na urna: Paulo Grigolin Greg

Número: 11.112

Idade: 55 anos

Partido: PP

Ocupação: Policial Civil

Nome: Paulo Fernando Murilha Gomes

Nome na urna: Paulinho Cantor

Número: 23.123

Idade: 49 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Cantor e Compositor

Nome: Pedro Franquini Neto

Nome na urna: Pedro Franquini

Número: 25.555

Idade: 27 anos

Partido: DEM

Ocupação: Outros

Nome: Priscila Carolina Penachi

Nome na urna: Priscila Penachi

Número: 23.100

Idade: 28 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Outros

Nome: Rafael Fernando Lisboa

Nome na urna: Rafael Lisboa

Número: 19.444

Idade: 29 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Outros

Nome: Ricardo Prearo

Nome na urna: Ricardo Prearo

Número: 12.000

Idade: 43 anos

Partido: PDT

Ocupação: Empresário

Nome: Rita de Cassia Ferreira Oliveira

Nome na urna: Rita de Cassia

Número: 45.555

Idade: 35 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Empresário

Nome: Rogério de Souza Xavier

Nome na urna: Rogério Xavier

Número: 12.012

Idade: 34 anos

Partido: PDT

Ocupação: Motorista

Nome: Rosangela Aparecida Andriolo

Nome na urna: Rô Andriolo

Número: 19.233

Idade: 53 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Técnico de Enfermagem

Nome: Rosangela Aparecida Zanuto de Oliveira

Nome na urna: Rosangela Zanuto

Número: 23.023

Idade: 45 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Outros

Nome: Rosaria Valério Michelassi

Nome na urna: Rosinha Michelassi

Número: 12.111

Idade: 54 anos

Partido: PDT

Ocupação: Outros

Nome: Rose Cristiane Cavaliero

Nome na urna: Rose da Limpeza

Número: 12.600

Idade: 40 anos

Partido: PDT

Ocupação: Outros

Nome: Roseli Barbetta

Nome na urna: Roseli Barbetta

Número: 14.222

Idade: 52 anos

Partido: PTB

Ocupação: Aposentado

Nome: Rubens Pereira dos Santos

Nome na urna: Rubinho

Número: 45.678

Idade: 61 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Enfermeiro

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral