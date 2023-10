BARIRI: Câmara entrega Medalha 16 de Junho a Nelsinho Batistão

Na noite de quarta-feira (11) a Câmara Municipal de Bariri realizou sessão solene para entrega da Medalha 16 de Junho a Nelson Batistão Filho, o Nelsinho Batistão.

Compareceram ao evento o presidente do Legislativo municipal, Airton Luis Pegoraro (MDB), Evandro Antonio Folieni (PP), autor do projeto que concedeu a honraria, Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), Francisco Leandro Gonzalez (Podemos) e Ricardo Prearo (PDT). Pelo Executivo, esteve presente o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Também estiveram presentes a esposa de Nelsinho, Edilene Pappotti Batistão, os dois filhos do casal, João Vitor e Luis Paulo, a mãe do homenageado, carinhosamente conhecida por Dona Carminha, representantes de entidades de Bariri, entre outros.

A leitura da biografia de Nelsinho ficou a cargo de Prearo. Após a entrega da medalha por Pegoraro e Folieni, alguns presentes fizeram uso da palavra, enaltecendo o trabalho do homenageado em prol da comunidade.

Discursaram, nesta ordem: Abelardo; Edcarlos; Leandro; Prearo; Folieni; Ismael Paiola (do Centro de Promoção Social); Edilene; e Nelsinho.

No final da solenidade, alunos atendidos em projetos de Bariri fizeram uma homenagem cantando a música “O que é, o que é”, de Gonzaguinha. O próprio Nelsinho tocou violão durante a apresentação.

Biografia

Nelsinho é servidor do Tribunal de Justiça (TJ) e juiz de paz. Com anos de atuação como voluntário junto ao Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores (CPS), é idealizador do Projeto Troco Solitário, que beneficia entidades locais, através de doação voluntária do consumidor local.

Recentemente, Nelsinho Batistão se empenhou para que o Projeto IPTU Solidário, de sua autoria, recebesse apoio do Executivo e fosse aprovado pelo Legislativo. Também de forma voluntária, o contribuinte pode colaborar com entidades locais.

Também tem atuação marcante junto a Igreja Católica de Bariri.