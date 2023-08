BARIRI: Rotary e Loja Maçônica devem instalar marco e totem em espaço público

Tramitam na Câmara Municipal de Bariri projetos de lei do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) que autorizam a instalação de marcos que identificam entidades filantrópicas locais.

O projeto 44/2023 autoriza o Rotary Club de Bariri 16 de Junho a instalar marco rotário no canteiro central próximo ao portal de entrada da cidade, localizado no trevo principal de acesso à cidade. Como se trata de espaço público há necessidade de autorização legislativa.

O marco rotário identifica a presença de uma unidade do Rotary na cidade, facilitando a interação com outros clubes e divulgando a imagem pública da instituição.

O projeto 45/2023 autoriza o uso de espaço público para colocação de um totem da Loja Maçônica Honra, Amor e Caridade na rotatória do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

O objetivo é destacar obras de filantropia e solidariedade da Loja Maçônica local, que no mês de agosto está completando 39 anos de presença em Bariri.

As duas propostas encontram-se nas comissões permanentes para emissão de parecer e devem ser votadas nas próximas sessões.