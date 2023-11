Bariri: Luis Matiuso é nomeado diretor de Obras

Arquiteto Luis Afonso Albanese Matiuso responde pela pasta desde segunda-feira, dia 6

Reprodução/Facebook

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) nomeou Luis Afonso Albanese Matiuso como novo diretor municipal de Obras. O arquiteto responde pela pasta desde segunda-feira (6).

Abelardo afirma que Matiuso tem experiência na área e é de confiança.

Quanto às demandas mais urgentes, o prefeito relata o investimento de mais de R$ 1 milhão em iluminação de LED em vários bairros da cidade, investimento de R$ 1,8 milhão na ampliação da coleta de esgoto do Polo Industrial, iluminação às margens da SP-261, até o Jardim Garotinho e Frisokar, nova ponte sobre a Avenida Claudionor Barbieri, quadra society ao lado da Emei 5 (nos altos da cidade) e galeria de águas pluviais na Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Via Expressa Sul).

Outra tarefa é dar continuidade à construção de 80 unidades habitacionais, em parceria com a CDHU.

Exoneração

Quem estava à frente da Diretoria Municipal de Obras era o engenheiro civil Márcio Nascimento.

Ele foi exonerado do cargo pelo prefeito no dia 6 de outubro deste ano, a pedido do Ministério Público (MP).

Conforme a Promotoria de Justiça, teria havido articulação entre o empresário Abilio Giacon Neto, dono da Mazo & Giacon, e Márcio Nascimento para continuidade do contrato de coleta do lixo no município.

Segundo o MP, Márcio teria solicitado a Abílio que procurasse “amigos” para apresentação de orçamentos com valores maiores. Dessa forma, a Mazo & Giacon continuaria a realizar o serviço em Bariri, sem necessidade de nova licitação.