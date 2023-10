BARIRI: Fredy é exonerado do cargo de diretor de Infraestrutura

Foi publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Município a exoneração de Claudenir Rodrigues (Fredy) como diretor municipal de Infraestrutura. Conforme a publicação, a exoneração foi a pedido dele.

No mesmo documento consta que Paulo Egídio Grigolin acumulará as funções de diretor de Infraestrutura e chefe de Gabinete.

Fredy estava de férias pelo período de 10 dias. Deveria retornar ao serviço nos últimos dias, mas havia informações de bastidores de que o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) não o manteria no cargo.

A exoneração é a partir de 16 de outubro. Fredy estava no cargo desde março de 2022.

Saemba

Na mesma edição do Diário Oficial do Município, Ricardo Paleari Pichelli pediu exoneração do cargo de diretor da Divisão Técnica e Planejamento de Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba). A função é comissionada.