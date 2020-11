Bariri e Itaju tem 28.358 eleitores aptos a votar

Eleição em Bariri: pandemia da Covid-19 pode afastar jovens, eleitores acima dos 70 anos e analfabetos – Arquivo/Candeia

A 19ª Zona Eleitoral conta com 28.358 pessoas aptas a votar no pleito de amanhã (15), sendo 25.208 de Bariri e 3.150 de Itaju.

O voto no Brasil não é obrigatório para jovens com idade entre 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, Bariri registra 3.617 eleitores acima dos 70 anos de idade, 126 abaixo de 18 anos e 1.095 eleitores analfabetos. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), muitos desses eleitores podem decidir não votar.

O eleitor que for votar amanhã irá escolher entre quatro candidatos a prefeito: Abelardo Mauricio Martins Simões Filho (MDB), Francisco Leoni Neto (PSDB), Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (DEM) e Wellington Pollonio Bof.

Os candidatos a vice são eleitos juntamente com os candidatos a prefeito. No sistema majoritário (prefeito), vence a disputa quem receber a maioria dos votos. Vale informar que o segundo turno ocorreu somente em municípios com mais de 200 mil eleitores.

Vereador

Para vereador (sistema proporcional), o eleitor com domicílio em Bariri tem a opção de votar em 99 nomes, de nove partidos diferentes.

Nas eleições deste ano, pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não estão podendo concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 2017. Com isso, o candidato a uma cadeira na câmara municipal participa do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado.

Na eleição proporcional, é o partido que recebe as vagas, e não o candidato. No caso, o eleitor escolhe um dos concorrentes apresentado por um partido. Estarão eleitos os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do Quociente Eleitoral (QE), tantos quantos o respectivo Quociente Partidário (QP) indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido

O QE é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos apurados pelo número de vagas a preencher, desprezando-se a fração, se igual ou inferior a 0,5, ou arredondando-se para 1, se superior.

A partir daí, analisa-se o QP, que é o resultado do número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo QE. O saldo da conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas.

As vagas não preenchidas com a aplicação do QP e a exigência de votação nominal mínima serão distribuídas entre todos os partidos que participam do pleito, independentemente de terem ou não atingido o QE, mediante observância do cálculo de médias.

A média de cada legenda é determinada pela quantidade de votos válidos a ela atribuída dividida pelo respectivo QP acrescido de 1. À agremiação que apresentar a maior média cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima.

Por fim, depois de repetida a operação, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam à exigência de votação nominal mínima, as cadeiras deverão ser distribuídas às legendas que apresentem as maiores médias.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Seções eleitorais em Bariri

Escola Professora Idalina Vianna Ferro

Seção Nº de eleitores

20 411

21 386

22 399

23 389

24 384

25 386

26 386

27 405

28 383

32 378

54 376

62 375

Total 4.658

Escola Professor Euclydes Moreira da Silva

Seção Nº de eleitores

01 396

02 382

03 370

04 369

05 372

06 377

07 369

37 369

43 363

53 364

63 363

70 368

Total 4.462

Escola Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato

Seção Nº de eleitores

14 393

15 390

16 387

17 387

18 390

19 386

33 380

38 385

42 378

58 409

67 378

Total 4.263

Escola Professora Rosa Benatti

Seção Nº de eleitores

36 373

39 370

44 386

50 373

51 376

52 366

60 367

64 362

69 364

73 378

76 371

Total 4.086

Escola Prefeito Modesto Masson

Seção Nº de eleitores

08 380

09 366

10 370

11 363

12 368

13 363

35 358

41 365

45 365

Total 3.298

Escola Professor Eurico Acçolini

Seção Nº de eleitores

56 378

61 379

66 383

71 377

75 386

Total 1.903

Emei Professora Yolanda Mazza Fortunato

Seção Nº de eleitores

55 369

59 356

65 350

72 360

Total 1.435

Escola Professora Joseane Bianco

Seção Nº de eleitores

77 364

78 372

79 367

Total 1.103

Fonte: Cartório da 19ª Zona Eleitoral

Seções eleitorais em Itaju

Escola Erasto Castanho de Andrade

Seção Nº de eleitores

29 359

30 361

31 353

34 356

40 352

49 347

57 339

68 345

74 338

Total 3.150

Fonte: Cartório da 19ª Zona Eleitoral

Em Bariri e Itaju 2.214 eleitores votarão em outras seções

Por causa do envio de um número menor de urnas neste ano pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, o Cartório da 19ª Zona Eleitoral promoveu a transferência temporária de eleitores especificamente para as eleições de amanhã (15).

Ao todo, o remanejamento irá atingir 2.214 eleitores das duas cidades, sendo 1.867 em Bariri e 347 em Itaju (confira no quadro).

A relação completa com os nomes dos eleitores e as escolas, com seção de origem e seção de destino, está no site do Jornal Candeia (https://jornalcandeia.com.br/eleicoes-2020/). É possível fazer a busca pelo nome do eleitor, separada por local de votação.

Seções transferidas temporariamente em Bariri e Itaju

Escola Seção de origem Seção de destino Nº de eleitores

Euclydes Moreira da Silva 37 43, 53 e 63 369

Modesto Masson 13 12, 35 e 41 363

Ephigênia C. M. Fortunato 17 16, 19, 42 e 67 387

Idalina Vianna Ferro 62 24, 26, 28 e 32 375

Rosa Benatti 50 52, 64 e 69 373

Erasto Castanho de Andrade 49 40, 68 e 74 347

Fonte: Cartório da 19ª Zona Eleitoral