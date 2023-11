Bariri: Comissão propõe cassação do prefeito e divulga vídeos dos depoimentos

A Comissão Processante (CP) da Câmara de Bariri foi unânime em assinar parecer que pede a cassação do mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) por ter procedido de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.

A denúncia ao Legislativo foi feita por Gilson de Souza Carvalho, com base em relatório do Ministério Público.

Fazem parte da CP o presidente, Júlio César Devides (Cidadania), o relator, Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), e o membro, Luis Renato Proti (MDB).

Na tarde de segunda-feira (6) Edcarlos atendeu à imprensa na sede do Legislativo e falou a respeito da conclusão do trabalho. Os vídeos com os depoimentos estão no Youtube da Câmara de Bariri, pelo link: https://www.youtube.com/results?search_query=camara+bariri.

Mais tarde, na sessão ordinária, o presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), marcou para terça-feira (14), a partir das 18h, sessão para votação de pedido de cassação do mandato do prefeito. São necessários seis votos para a perda do cargo.

Segundo o relator, o Legislativo não irá apreciar questões de culpabilidade, tarefa que cabe ao Ministério Público (MP) – oferecer denúncia – e ao Judiciário – julgar a ação.

A Câmara irá se ater ao comportamento do prefeito diante de apurações da Promotoria de Justiça especialmente na contratação da empresa Latina Ambiental, atentado contra o empresário Fábio Yang, entre outros crimes, seja por ação ou por omissão.

A cobertura completa do relatório na edição deste sábado, 11, do Jornal Candeia.

