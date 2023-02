Arnaldo Jardim destina R$ 300 mil para Santa Casa de Bariri

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) anunciou emenda impositiva de sua autoria, beneficiando a Santa casa de Bariri. O valor é de R$ 300 mil, recursos advindos do Ministério da Saúde, previstos no Orçamento Geral da União 2023.

Os recursos devem ser destinados à aquisição de equipamentos. “Quero aqui compartilhar minha alegria por mais esta conquista e aguardo providências administrativas para concretização do benefício”, comenta o parlamentar.

Da redação