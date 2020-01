Três casas são invadidas e furtadas em Bariri

Ladrões invadiram residência em Bariri após arrombarem porta – Divulgação

Nos últimos dias três casas situadas em Bariri foram invadidas e furtadas.

Na madrugada de 17 de janeiro (sexta-feira) o crime ocorreu na Avenida Paschoalino Antonio de Santis, no Residencial Cidade Jardim.

Não houve arrombamento do imóvel. O ladrão entrou no local porque a porta de acesso estava aberta.

Foram subtraídos jóias, telefone celular, bebidas, panela elétrica, caixa de som, creme para cabelo, documentos pessoais e uma quantia em dinheiro.

O outro furto ocorreu na madrugada de segunda-feira, dia 20, em residência localizada na Alameda Expedicionário Clóvis Rosa da Silva, no Jardim Umuarama.

Nesse caso, os autores entraram no imóvel após arrombarem uma porta.

Foram levados diversos itens, como mochila, capacete, televisor, alimentos, violão elétrico, videogame, cofre e telefone.

Em publicação na internet, uma das vítimas relatou que os ladrões subtraíram um taco de beisebol e desferiu golpes contra dois cães da casa.

Um terceiro furto ocorreu em Bariri nesta semana, no entanto, as vítimas solicitaram que o crime não fosse noticiado pela imprensa.