Política: Vereador propõe força tarefa para enfrentar perturbação de sossego

O vereador Paulo Egídio Grigolin (MDB) propôs força tarefa para enfrentamento de ocorrências que resultam em perturbação de sossego. Ele cita, em especial, a região do Jardim Umuarama, próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

O assunto foi abordado na última sessão de Câmara, realizada na segunda-feira (6), através de indicação assinada por Grigolin.

Segundo ele, os órgãos de segurança pública de Bariri lidam quase que diariamente com o registro de casos de desrespeito e abuso como veículos em excesso de velocidade, colocando em risco os pedestres em ruas e calçadas; motociclistas “estralando” motores e realizando malabarismos; pessoas embriagadas, urinando pelos muros próximos às residências; e excesso de som automotivo, que causa estresse nos moradores locais.

Afirma que ele mesmo, como integrante do Legislativo, recebe reclamações de moradores, que relatam ocorrências e comportamentos inadequados de frequentadores, que ferem as normas de convivência.

Entre essas inadequações, estão embriaguez ao volante, direção perigosa, perturbação do sossego alheio, falta de habilitação e/ou de licenciamento de veículo, venda de bebidas a menores, tráfico ou porte de entorpecentes.

Grigolin ressalta que o bairro é habitado por muitas pessoas idosas, acamadas, crianças e trabalhadores, que há tempo clamam por providências para as reclamações.

No documento, o vereador cita nominalmente um estabelecimento conhecido como “Adega JF”, próximo à AABB. Segundo ele, o local costuma fechar as portas na madrugada, mas continua atendendo e vendendo bebidas pela janela, o que resulta em aglomeração no local. A ação ainda permite que os condutores de veículos que ali frequentam, continuem a consumir bebidas alcoólicas.

Ainda de acordo com o vereador, os moradores já realizaram abaixo-assinado, encaminhado à Polícia Militar e ao Executivo, e também levaram as denúncias ao Ministério Público. Ações foram efetuadas para cessar a perturbação.

Para Grigolin, não se deve aguardar novas manifestações dos munícipes, mas agir com antecipação.

Por isso propôs força tarefa, que envolva o Poder Executivo, fiscalização da Polícia Militar, através de atividades delegadas; outras forças policiais, através da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e policiamento ostensivo e constate na área.

Solicita, ainda, sinalização de trânsito no local, com placas restritivas e outdoors educativos.

Vale ressaltar que Grigolin foi autor de lei, recentemente sancionada, que restringe o horário de atendimento externo de bares, lanchonetes e restaurantes. O objetivo também foi coibir casos de perturbação do sossego alheio.