Policial: Polícias prendem acusados por roubo e encontram quase 1 kg de cocaína

As Polícias Civil e Militar de Bariri prenderam na quinta-feira (13) três homens acusados de roubo contra um estabelecimento no município em fevereiro.

Na ocasião, o trio utilizou simulacro de arma de fogo para subtrair R$ 890,00 e o telefone celular da atendente.

Policiais civis e militares compartilharam informações e identificaram os três homens que participaram do crime.

Houve pedido de prisão temporária junto ao Poder Judiciário, o qual foi deferido.

Na manhã de quinta-feira (13) dois dos suspeitos foram presos em Bariri. Outro foi preso em Bauru, com informação dada pela PM em relação ao endereço dele.

Com ele, havia 1.322 eppendorfs contendo cocaína (974 gramas), além de dinheiro e dois telefones celulares.

A ação em Bariri e em Bauru contou também com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcilio Cesar Frederici de Mello, o próximo passo é solicitar junto à Justiça a conversão da prisão temporária para prisão preventiva dos três acusados. O inquérito tramita por Bariri porque o roubo ocorreu no município.