Policial: PM registra ocorrência de perturbação de sossego e brigas em frente de bar

A Polícia Militar (PM) de Bariri registrou na noite de domingo (9) boletim de ocorrência (B.O.) relacionado à perturbação de sossego e brigas generalizadas em frente de bar situado no centro da cidade.

Equipes foram acionadas para atendimento no local. Chegando lá, os policiais constataram som alto proveniente de um grupo musical que estava se apresentando.

Também havia mesas e cadeiras sobre a calçada dos dois lados da rua, o que impossibilitava a passagem de pedestres.

Conforme constatado no local pelos policiais, os frequentadores estavam aglomerados, impedindo a livre circulação de veículos na via pública.

Conforme vídeos que circulam nas redes sociais, em frente do bar ocorreram brigas generalizadas.

O proprietário do estabelecimento foi orientado e cientificado a respeito do registro do boletim de ocorrência. A PM elaborou seis autos de infração de trânsito.

O BO foi encaminhado à Prefeitura de Bariri, juntamente com um ofício, pedindo providências de fiscalização de postura municipal, como utilização indevida de espaço público, obstrução de via, banheiros insuficientes, show ao vivo etc.

O boletim de ocorrência foi remetido também para a Polícia Civil de Bariri.