Policial: Motociclista fica ferida em acidente

Acidente envolvendo uma GM Montana e uma motociclista deixou a condutora da moto ferida.

O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (18) no centro de Bariri.

Conforme apurado pelo Candeia, o condutor da Montana saía do estacionamento 45 graus na Avenida 15 de Novembro, perto da Igreja Matriz, quando houve a colisão com a moto.

A motociclista foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e conduzida ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.