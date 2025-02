Policial: Dois adolescentes são apreendidos com drogas

A Polícia Militar (PM) de Bariri apreendeu dois adolescentes (de 16 e 17 anos) com entorpecentes.

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o caso é enquadrado como ato infracional por tráfico de drogas.

Os jovens foram abordados por volta das 15h de segunda-feira (17) no Jardim Santa Helena, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Com eles havia 30 microtubos de cocaína e 27 pedras de crack, além de dois telefones celulares.

O adolescente de 16 anos estava no regime semiaberto, devendo retornar na segunda-feira para a Fundação Casa, no entanto, não compareceu à unidade.