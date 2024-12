Policial: A pedido do MP, operação da PM fiscaliza 44 veículos

Durante o fim de semana a Polícia Militar (PM) de Bariri realizou operação para fiscalizar veículos em diversos pontos do município.

Os policiais fizeram bloqueio, fiscalização de trânsito e visibilidade preventiva a pedido do Ministério Público (MP).

A Promotoria de Justiça instaurou inquérito civil a fim de apurar poluição sonora causada em Bariri por som automotivo e motocicletas com escapamentos adulterados que emitem ruídos acima do permitido pela legislação de trânsito.

Ao todo, a PM vistoriou 43 pessoas e 44 veículos. Foram lavrados 27 autos de infração de trânsito (multas). Dois veículos foram apreendidos criminalmente. Além disso, a operação resultou em cinco criminosos presos e um procurado capturado.