Polícia: Veículo invade calçada da Policlínica após acidente

Um veículo Toyota Corolla invadiu a calçada da Policlínica de Fisioterapia e Fonoaudiologia de Bariri, após acidente com VW Saveiro.

O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (27). Segundo apurado pelo Candeia no local, o condutor do Corolla seguia pela Rua Humaitá, em mão única de direção.

No cruzamento com a Avenida Antonio José da Silva, não teria respeitado a placa de parada obrigatória.

Nesse momento, condutora da Saveiro, que transitava no sentido Nova Bariri-centro, atingiu a lateral do Corolla.

Com o impacto, o Corolla invadiu a calçada da Policlínica. A Saveiro ficou no meio da rua.

O condutor do primeiro automóvel teve ferimentos leves e foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri por equipe do Corpo de Bombeiros. A condutora da Saveiro não sofreu ferimentos. A Polícia Militar (PM) esteve no local.