Polícia: Polícia Militar inicia patrulhamento com apoio de motocicleta

A Polícia Militar de Bariri começou a patrulhar as ruas da cidade com Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Quarta-feira (08), início das operações, os policiais já apreenderam motocicletas que transitavam sem placas e com escapamentos abertos e estourando.

A Rocam é um programa da Polícia Militar que utiliza motos para patrulhar e combater a criminalidade.