Polícia Civil prende três por tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (17) policiais civis de Bariri deflagraram atuação de campo em combate ao tráfico de drogas, possibilitando o cumprimento das prisões preventivas de V. B. J. e de E. G. N. R.

Eles mantinham um bar de fachada com o intuito de comercializarem entorpecentes no local. Quando policiais foram ao bar, encontraram lá G. I. M.

De acordo com os delegados Marcílio Cesar Frederici de Mello e Durval Izar Neto, no estabelecimento era feito atendimento em pequeno vão guarnecido por grade, sendo que nas buscas nenhum item de comercialização rotineira em bares foi encontrado.

No bar, sobre uma mesa, os policiais civis encontraram 20 porções de maconha embaladas para distribuição (20,25 gramas), valores em dinheiro (R$ 583,50) e outros itens costumeiramente utilizados na atividade de tráfico (balança de precisão, faca, gilete, saquinhos de geladinhos, pinos eppendorfs vazios), caderneta e papel avulso com clara contabilidade de tráfico.

V. e E. foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. O outro homem também foi preso na operação. Os dois primeiros tiveram a prisão preventiva previamente decretada.