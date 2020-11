Polícia Civil investiga latrocínio de homem de 54 anos

Segundo a polícia, o corpo apresentava vários ferimentos, provavelmente causados por faca – Robertinho Coletta/Candeia

a Polícia Civil investiga um possível latrocínio ocorrido contra um homem de 54 anos, que seria caseiro de uma chácara no bairro Livramento. O corpo de José Luiz Rodrigues foi encontrado na manhã desta terça-feira (24) por familiares, na cozinha do imóvel no interior da propriedade.

Segundo a polícia, o corpo apresentava ferimentos, provavelmente causados por faca. E a prótese que a vítima usava em sua perna direita foi arrancada e deixada sobre o corpo.

Uma pochete do homem com uma quantia dinheiro não foi localizada, o que sugeriu à polícia que ele pode ter sido vítima de roubo seguido de morte. Informações extraoficiais dão conta de que a vítima teria recebido cerca de R$ 6 mil em dinheiro dias antes do crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30, após o corpo, que estava em processo inicial de decomposição, ser encontrado por um sobrinho da vítima. Uma viatura Corpo de Bombeiros esteve no local e atestou o óbito.

A cena do crime passou por perícia técnica e duas facas foram apreendidas. O caso segue sob investigação.