Polícia Civil de Bariri realiza Operação Carnaval

A Polícia Civil realizou na terça-feira, dia 18, a Operação Carnaval em Bariri. O trabalho teve início às 5h30.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão, três deles referentes à pensão alimentícia e um relacionado a homem condenado por violência doméstica.

Os policiais também deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão em residências suspeitas como pontos de tráfico de entorpecentes. Em nenhum dos locais foram encontradas drogas.

Foi elaborado ainda termo circunstanciado porque condutor de automóvel foi flagrado com uma porção de maconha. Ele transitou por várias ruas da cidade até ser abordado em posto de combustível.

No ano passado, na sexta-feira que antecedeu o carnaval, a Polícia Civil de Bariri apreendeu grande quantidade de entorpecentes em poder de um homem (W. C.), conhecido por ser o chefe do tráfico no Núcleo Habitacional 3, local chamado de Florestinha.

O imóvel fica na Rua São Bernardo, no Jardim Maravilha. Havia porções de cocaína e maconha, fracionadas para venda e em porções brutas, além de balança de precisão. Foram apreendidos 6.160 pinos de cocaína, 245 papelotes de maconha e 1 quilo de maconha bruta.

Após ser denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes, o homem foi condenado pela Justiça a oito anos de prisão.