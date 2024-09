Polícia Civil apreende espingardas e aves silvestres em Bariri

A Polícia Civil realizou operação de combate ao tráfico de entorpecentes na manhã desta terça-feira (24) em Bariri.

Policiais se dirigiram a dois endereços vizinhos, situados no Jardim Maria Luíza 3.

Nos locais, encontraram algumas porções de entorpecentes e grande quantidade de eppendorfs vazios (utilizados para acondicionar cocaína).

O que mais chamou a atenção da equipe foi a localização de duas espingardas, farta munição e cinco aves silvestres. O material foi apreendido. Os pássaros serão entregues à Polícia Militar Ambiental.

Também nos imóveis havia animais como galinhas, patos e até novilha amarrada. Todos estavam sem água e sem comida.

De acordo com o delegado Marcílio César Frederici de Mello, será instaurado inquérito policial para a apuração de crime contra o sistema nacional de armas e de crime ambiental, além do tráfico de entorpecentes.