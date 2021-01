Polícia Ambiental localiza armas e munições em Bariri

Homem foi autuado e irá responder em liberdade – Divulgação

A Polícia Militar (PM) Ambiental de Barra Bonita localizou nesta quinta-feira (28) armas e munições que estavam no interior de uma casa do Bairro Balneário do Tietê, em Bariri.

Policiais ambientais foram informados que um homem possuía pássaros em cativeiro sem autorização ambiental, sendo informado à equipe o endereço em que estariam os pássaros.

No local, os policiais realizaram contato com o proprietário que autorizou a entrada para os procedimentos de fiscalização. Durante a vistoria o morador informou ser criador cadastrado de pássaros e que tinha em sua casa 71 curiós, fato confirmado pelos policiais. Na verificação nada de irregular foi constatado com os pássaros.

Em continuidade, os policiais localizaram num dos cômodos da casa duas armas de fogo, sendo um rifle calibre 22 e uma espingarda calibre 28, 200 munições de calibre 22, 35 cartuchos de calibre 28, chumbo e pólvora para fabricação de munições, tudo em situação de irregularidade.

O infrator, um homem de 68 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado por posse ilegal de armas e munições. Após registro do boletim de ocorrência, ele foi liberado. Já as armas e as munições foram apreendidas.