PM Rodoviária apreende droga na região

Em uma abordagem policial de rotina, policiais militares rodoviários de Jaú e Bauru, em ação conjunta, passaram a acompanhar uma Amarok devido ao fato de que não havia parado.

Durante o acompanhamento, motorista e passageiro entraram com o veículo, que tem registro de furto, em uma estrada de terra.

Abordados, os dois foram presos depois que uma grande quantidade de drogas foi encontrada na caçamba do veículo. Foram mais de 600 quilos apreendidos.

A droga teria saído do Mato Grosso do Sul e iria para Passos, em Minas Gerais.

O acompanhamento e prisão aconteceram próximo ao pedágio de Pongaí.

