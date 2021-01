PM detém suspeito de roubo a padaria

Ladrão aponta arma de fogo para funcionário de padaria: um suspeito foi detido – Reprodução/redes sociais

A Polícia Militar (PM) deteve na tarde de quarta-feira (27) adolescente de 17 anos em Itapuí. Ele é suspeito de ter cometido, juntamente com outro homem, roubo contra a Padaria São Valentim, situada no Jardim Brasil 500, em Bariri.

Após o delito, ocorrido na terça-feira (26), a dupla abandonou o automóvel em Itapuí. Para praticar o roubo, eles utilizaram arma de fogo. Levaram cerca de R$ 200,00 e alguns produtos do interior do estabelecimento.

Durante as diligências, policiais desconfiaram de dois indivíduos que estavam numa motocicleta em posto de combustíveis em Itapuí.

Na abordagem, os PMs suspeitaram que o garupa, morador de Bariri, tinha envolvimento com o crime. O condutor da moto havia sido solicitado para uma corrida até Bariri.

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia de Bariri. As vítimas do assalto reconheceram os objetos subtraídos e o jovem como sendo um dos autores do crime. Ele foi qualificado e liberado na presença dos responsáveis.

Outro crime

Em relação a outro roubo, contra o Supermercado Ultra Serve no dia 20 de janeiro, o chefe do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Bariri, José Da Dalto, diz que as investigações estão adiantadas.

Segundo ele, uma pessoa ouvida relatou quem teria sido um dos autores. A Polícia Civil pretende ouvir o suspeito o mais rápido possível.

Dois homens chegaram armados ao estabelecimento comercial. Um deles entrou e fingiu que faria a compra de uma garrafa de vinho. Ao passar no caixa o indivíduo rendeu funcionários e anunciou o assalto. O outro havia ficado do lado de fora em uma motocicleta para a fuga.

Os assaltantes levaram o dinheiro dos caixas, contabilizado em cerca de R$ 10 mil. Nenhum funcionário se feriu durante a ação.

O SIG também irá investigar se autores dos roubos no supermercado e na padaria também praticaram delito contra trailer de lanches situado no Jardim Nova Bariri.