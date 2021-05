PM detém homem e mulher com drogas

Drogas e outros itens encontrados pela Polícia Militar com duas pessoas na tarde de terça-feira, dia 4 – Diego Santos

A Polícia Militar (PM) de Bariri deteve duas pessoas com entorpecentes na tarde de terça-feira (4).

Durante patrulhamento pelo Núcleo Domingos Aquilante, em local conhecido pela venda de drogas, os policiais abordaram pessoas que estavam no local.

Um homem foi flagrado com seis pedras de crack e pequena quantidade em dinheiro. Indagado, ele disse que iria levar os entorpecentes para um colega. As demais pessoas foram liberadas.

Durante a condução do detido à Polícia Civil, os militares receberam informação de um pedestre de que uma mulher teria ido à residência dela e saído com uma bolsa, possivelmente com drogas no interior.

Ela foi encontrada na Rua Padre João Eid com um bebê de colo e, ao avistar a viatura, tentou evadir-se, jogando a bolsa numa casa.

Os policiais abordaram a mulher e localizaram a bolsa, onde havia produtos como fralda e lenço umedecido e também uma pequena bolsa, tendo no interior 15 porções de cocaína, sete porções de maconha, 40 porções de crack e uma pedra bruta de 30 gramas.

A mulher relatou aos PMs que os entorpecentes eram do esposo, que não foi encontrados pelos policiais. O homem estava na abordagem da polícia feita momentos antes. Os dois detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Fonte: Diego Santos