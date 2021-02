PM apreende entorpecentes com jovem de 19 anos

Drogas estavam escondidas em buracos feitos nos tijolos – Divulgação

A Polícia Militar (PM) deteve na tarde desta quinta-feira (25) jovem de 19 anos nas imediações da Praça Diamante Negro, no Jardim Santa Helena, em Bariri, por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Por volta das 15h30 equipe da PM recebeu informações de que estaria ocorrendo comércio de drogas no local e que um jovem estaria escondendo-as num terreno baldio no final da Rua João Pupa, ao lado da construção de uma igreja.

Os PMs foram ao local e encontraram o suspeito dentro de um terreno cercado por muros. Ele iniciou fuga, pulando para lotes vizinhos, sendo acompanhado e detido. Houve necessidade de uso de força proporcional para conter o jovem, que foi algemado.

Com ele, os militares encontraram 24 porções de cocaína e R$ 335,75. Com o apoio de outras viaturas foram localizadas no primeiro terreno mais 89 porções de cocaína e em um terceiro terreno (ao lado da igreja em construção) outras 75 porções de cocaína, 28 porções de maconha e 23 porções de crack, todas embaladas e prontas para a venda.

Os entorpecentes estavam divididos em kits escondidos em inúmeros buracos feitos nos tijolos do tipo “baiano” dos muros dos locais.

No total, a apreensão de drogas totalizou 113 gramas de cocaína, 28 gramas de maconha e 5 gramas de crack.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Bariri, sendo autuado e preso em flagrante. A droga encontrada no terceiro terreno não foi atribuída ao acusado pelo delegado de plantão. O entorpecente foi apreendido como encontro de entorpecente em um segundo boletim de ocorrência.