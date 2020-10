PM Ambiental detém fugitivo da Justiça em Boraceia

Homem estava caçando e pescando com petrecho proibido no município – Divulgação

Na tarde de quinta-feira (15), equipes da Polícia Militar (PM) Ambiental de Bauru receberam informações de que em um barraco, localizado às margens do Rio Tietê, no bairro Mombuca, em Boraceia, estaria um indivíduo que havia se evadido do Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Bauru.

Os policiais foram ao local indicado e, após a realização de um cerco, localizaram o foragido, que estava com uma espingarda de pressão nas mãos, realizando caça de animais silvestres e pescando com uma rede (petrecho proibido ao pescador amador).

Após confirmação de que se tratava de um foragido da Justiça, por meio de consulta dos antecedentes criminais via Centro Operacional da Polícia Militar (Coprom), o homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia, permanecendo preso à disposição da Justiça. O homem estava foragido há quatro anos pelo crime de tráfico de drogas.

Foram elaborados dois autos de infração ambiental pelos atos de caça e pesca, porém, ambos com sanção de advertência, pelo fato de o homem não ter capturado nenhum animal silvestre ou pescado. Todo o material foi apreendido.