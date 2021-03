Pés de maconha são encontrados no centro de Bariri

Equipe do Sistema Belluzzo de Comunicação recebeu denúncia por volta das 11h desta sexta-feira (12) sobre possível localização de dois pés de maconha no centro de Bariri.

Os profissionais acionaram a Polícia Militar (PM), que encontrou os pés em canteiro situado em calçada no cruzamento das ruas Frederico Ozanan e José Bonifácio.

Os policiais arrancaram os dois pés de maconha e levaram à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.