Pederneiras: Homem esfaqueia pescoço de vítima com facão de cortar cana

Após discussão em uma casa, suspeito teria voltado ao local para esfaquear a vítima

Uma pessoa foi esfaqueada após uma discussão em sua casa, por volta das 14h50 desta segunda-feira, 6, na rua Roberto Mazenador, em Pederneiras.

De acordo com o registro policial, a viatura da Polícia Militar (PM) prestou auxílio no local após solicitação.

Segundo a vítima, após discussão, o suspeito, vulgo “Índio”, teria voltado até a sua residência com um facão de cortar cana, onde a feriu com um golpe na altura do pescoço.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal (PSM) de Pederneiras, onde se encontraria sob observação.

O suspeito da tentativa de homicídio se evadiu do local. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio pelo 4.º BPM-I na 6ª CIA da PM.

Fonte: JCNET

Foto: Reprodução