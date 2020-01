Pederneiras: Homem é preso após tentar matar o irmão

Um homem foi preso sob suspeita de tentar matar o irmão a tiros após briga em uma casa no bairro Cidade Nova, em Pederneiras, na noite desta terça-feira, 14.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 18h30 para atender uma briga com disparos de arma de fogo onde, segundo populares, a arma envolvida teria sido jogada no telhado.

No local, que seria a residência dos envolvidos, os policiais encontraram B.A.S., 46 anos, lavando as mãos em um tanque de lavar roupas, com sangue pelo corpo e ferimentos na cabeça, rosto e braço. Quando questionado, o homem teria dito que foi agredido fisicamente pelo irmão durante uma discussão.

A mãe deles, que presenciou a ocorrência, teria contado aos PMs que, após a briga, B.A.S. efetuou dois disparos na direção do irmão, que não foi atingido e fugiu. Os tiros acertaram uma parede. O irmão baleado ainda não foi encontrado.

B.A.S. foi preso por tentativa de homicídio e, após receber atendimento médico, foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí. Ele já passou por audiência de custódia e permaneceu preso. O revólver de calibre 38 foi localizado no telhado de um vizinho e apreendido.

Fonte: JCNET

Foto: (PM/Divulgação)