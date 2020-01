Pederneiras: Caminhão cai em rio após colisão

Motorista conseguiu sair da cabine e se livrar da água

Um caminhão-baú foi parar dentro de um córrego, após um acidente ocorrido em uma rodovia em Pederneiras, no final da tarde desta quarta-feira, 8.

Três pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista que conseguiu sair da cabine do caminhão e se livrar da água. Ele e outros dois homens foram levados para a Santa Casa da cidade, mas não correm risco de morte.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado por volta das 17h30, no quilômetro 144 da rodovia Osni Mateus (SP -261), sentido Pederneiras/Macatuba, na altura de uma ponte.

Por motivos a serem investigados, um caminhão de sorvete, ocupado pelo condutor e um passageiro, colidiu contra a traseira do caminhão-baú, que perdeu o controle e caiu no córrego.

O condutor do veículo que caiu no rio conseguiu se soltar a tempo e subir na carroceria para fugir da água e aguardar socorro. Ele ficou ilhado por alguns minutos até a chegada dos bombeiros. No local, a equipe lançou uma bolsa de salvamento e resgatou o homem, que sofreu ferimentos leves.

O passageiro do outro caminhão ficou preso nas ferragens e também precisou ser resgatado.

Durante a operação, o fluxo da rodovia teve interdição e o trânsito ficou prejudicado. Nesta quinta, 9, uma força-tarefa deve ocorrer no local para a retirada do caminhão de dentro do rio.

Fonte: JCNET

Foto: Whatsapp/Reprodução