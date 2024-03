Ladrões atacam escolas em Bariri

Em 10 dias, cinco unidades de ensino de Bariri foram alvo de ladrões. Eles têm acessado os prédios e levado preferencialmente torneiras metálicas.

O relato é da diretora municipal de Educação e Cultura, Silmara Cristina Cocia Beltrami.

Segundo ela, foram furtadas as escolas Rosa Benatti, Joseane Bianco e Ângela Maria Prearo Fortunato, Creche Marina Budin e Emei 1 Profª Laura de Almeida Kronka Belluzzo.

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Bariri, João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), diz que haverá notificação às polícias Civil e Militar e discussão do assunto na próxima reunião do órgão.