Jaú: Jovem de 15 anos é apreendido por tráfico

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde deste domingo, 19, por suspeita de tráfico de drogas. Em razão de apurações que já vinham sendo realizadas, policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) foram até uma praça do Jardim São Crispim, onde o jovem foi localizado, por volta das 13h30.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais foram, então, até a residência do adolescente, localizada no mesmo bairro. Autorizada pelos pais dele a entrar no imóvel, a equipe, com o apoio do cão farejador Lucky, localizou dois tabletes de maconha que, juntos, pesaram 384,8 gramas.

O jovem foi conduzido até o Plantão Policial, onde o delegado deliberou pela apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Fonte: JCNET

Na casa em que ele vive com os pais, policiais da Dise encontraram quase 400 gramas de maconha

Foto: Divulgação