Jaú: Garupa morre e motociclista fica ferido em acidente

De acordo com a Polícia Civil, um cavalo na via poderia ter sido a causa da colisão, que ocasionou em duas vítimas

Débora Regina Marchesim, 22 anos, garupa de uma motocicleta, morreu e o piloto ficou ferido após uma colisão com um animal solto na via, na madrugada desta terça-feira, 14, na vicinal José Maria Verdini, que liga Jaú ao Distrito de Potunduva, em Jaú. Não há evidências preliminares sobre batida com outros veículos.

De acordo com a Polícia Civil, um cavalo pode ter sido a causa do acidente. A Unidade de Resgate (UR), do Corpo de Bombeiros, teria prestado auxílio, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima e encaminhou o piloto para a Santa Casa de Jaú. Ele estava com ferimentos no rosto e na cabeça, mas consciente.

Ainda segundo a Polícia Civil, o animal tinha sinais de atropelamento. Um outro veículo teria atingido a cabeça do cavalo, foi embora e, depois, teria entrado em contato com a Polícia Militar para avisar sobre a ocorrência. Havia outros animais nas proximidades, mas não há evidências de que estaria relacionado ao acidente, segundo os policiais civis que estiveram no local.

A PM prestou auxílio no local, conjuntamente com a Polícia Civil e a equipe da Polícia Científica, para coleta de dados. As causas e as circunstâncias do acidente serão investigadas, após a conclusão do laudo médico.

Fonte: JCNET

Foto: Reprodução