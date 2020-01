Homem é preso sob acusação de ter agredido o pai

Um homem de 26 anos foi preso após ter agredido fisicamente o pai, de 74 anos. Por volta das 21h de anteontem, dia 23, policiais militares receberam informação sobre a suposta agressão, em residência localizada no Núcleo Habitacional 2, em Bariri.

No local, a vítima relatou que o filho, de posse de um pedaço de madeira, fez ameaças, dizendo que mataria o pai, desferindo chutes e tapas em seu rosto.

A Polícia Militar (PM) não conseguiu localizar o homem. Mais tarde, o filho retornou à casa, quando ocorreu nova discussão e agressão. A PM foi acionada e desta vez o homem foi encontrado.

O pai contou que o rapaz era usuário de drogas e tinha feito ameaças e agressões anteriormente, sempre pedindo dinheiro para comprar drogas.

A Justiça chegou a expedir medida protetiva em favor do idoso, no entanto, o filho não foi intimado porque se encontrava em local incerto.

As partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. O delegado de plantão arbitrou fiança no valor de R$ 2 mil, mas como o valor não foi recolhido, o agressor ficou preso. Posteriormente seria encaminhado à audiência de custódia.