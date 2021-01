Homem é preso com crack e maconha em Bariri

As porções foram encontradas boiando na superfície do córrego – Divulgação/PM

Na tarde de quarta-feira, 20, por volta das 17h, a equipe da Polícia Militar de Bariri estava em patrulhamento pelos bairros Livramento e Jardim Alvorada, com intuito de localizar autor de roubo à supermercado ocorrido no mesmo dia.

Durante o percurso, na Avenida dos Sonhos, avistaram L.C.C. de 22 anos, em atitude suspeita debaixo de uma árvore, às margens do Córrego do Sape.

Ao tentar abordá-lo, ele imprimiu fuga cruzando o córrego sentido Bairro Yang III.

A polícia realizou um cerco em volta do mato e o indiciado permaneceu escondido. Após um tempo considerável, os militares conseguiram localizá-lo em meio à vegetação.

Ao retornarem ao local, da tentativa inicial de abordagem do suspeito, foi localizado boiando no córrego um invólucro de plástico contendo em seu interior, 97 porções contendo substância aparentando ser crack, e outros 19 com substância aparentando ser maconha. Foi dado voz de prisão em flagrante, e o referido foi conduzido à delegacia de Bariri, permanecendo preso à disposição da justiça.