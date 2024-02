Homem é investigado por ter matado o próprio pai em Bariri

A Polícia Civil de Bariri está investigando se um morador da cidade teria matado o próprio pai, de 93 anos de idade, no fim de janeiro deste ano.

O inquérito está sob a responsabilidade do delegado André Luiz Ferreira de Almeida.

Ele conta que o idoso deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa de Bariri com diversos ferimentos graves e praticamente morto. O próprio filho acionou a ambulância.

Homens do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar o idoso, mas não obtiveram êxito diante da gravidade dos ferimentos.

Vendo as lesões, a médica plantonista chamou a Polícia Militar (PM), que elaborou boletim de ocorrência por morte suspeita.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú. O laudo constatou morte em decorrência dos ferimentos e também meio cruel.

Após ouvir o filho e outras pessoas, o delegado representou no Judiciário pela prisão temporária por 30 dias do suspeito. A Justiça concedeu o pedido na tarde de quinta-feira (8).

André Almeida irá colher mais elementos para concluir o inquérito policial e encaminhar o relatório ao Ministério Público (MP). A maior suspeita é de homicídio doloso por meio cruel.