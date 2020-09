Equipes se mobilizam para conter animais na SP-261

Segundo Corpo de Bombeiros, aparição de animais no local é frequente – Diego Santos

Cerca de dez cabeças de gado soltos na Rodovia Braz Fortunato (SP-261) movimentaram equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e viatura da Concessionária Eixo-SP, na noite de domingo, 30.

Os animais teriam escapado e ficaram margeando a rodovia, próximo ao Km 181, cruzando a pista por várias vezes, levando perigo aos motoristas.

Os Bombeiros cercaram os bovinos e as equipes policiais conseguiram identificar a proprietária, que chegou ao local e se apresentou como dona das cabeças.

Identificada como A. R. C., ela foi notificada e se comprometeu a recolher os animais.

Segundo a equipe dos bombeiros, são inúmeras as solicitações envolvendo os mesmos animais no mesmo local. Por sorte nenhum acidente grave foi registrado até agora. (Com informações de Diego Santos)