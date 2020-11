Dois acidentes envolvendo motos e bicicletas marcam fim de semana

Primeiro acidente foi registrado no Domingos Aquilante e o segunda na SP-304 – Diego Santos

Na sexta-feira, 6, e no sábado, 7, dois acidentes envolvendo motocicletas e bicicletas foram registrados em Bariri

No dia 6 os dois veículos colidiram na Avenida Padre João Eid, no bairro Domingos Aquilante, próximo à pista de skate.

Uma criança, de oito anos, que conduzia a bicicleta e foi arremessada ao chão. Com a força do impacto o menino fraturou o fêmur.

O Corpo de Bombeiros de Bariri foi acionado para conduzir o menor de idade ao Pronto Socorro de Bariri e, de lá, ele foi transferido para a Santa Casa de Jaú, onde passou por procedimentos.

O condutor da motocicleta não era habilitado e teve escoriações leves. Não se sabe o motivo que ocasionou a colisão.

Outro acidente

Um homem de 80 anos ficou gravemente ferido na noite de sábado, depois que bicicleta que conduzia colidiu com motocicleta, na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), próximo ao trevo de acesso ao Lago Municipal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiro na altura do Km 333 o ciclista teria cruzado a faixa de rolamento da rodovia.

O motociclista que seguia pela via não teria avistado a bicicleta e colidido. Com a força do impacto, o ciclista foi arremessado ao chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu rapidamente o homem de 80 anos até o Pronto Socorro da Santa Casa. Ele tinha fratura exposta em um dos braços, suspeita de fratura de cólon de fêmur e comprometimento dos pulmões, com suspeita de fratura no tórax.

Ainda de acordo com as informações, o condutor da moto foi socorrido por populares até o Pronto Socorro de Bariri com escoriações leves. (Com informações: Diego Santos)