Direção de autoposto diz que não há adulteração em combustível

Fiscalização ocorreu na manhã desta terça-feira (2) – Foto: Giovana Felipe/Candeia

A direção do Autoposto Bariri relatou ao Candeia que a fiscalização feita pela Polícia Civil de Bariri e técnicos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) na manhã desta terça-feira (2) não encontrou adulteração em combustíveis vendidos pelo estabelecimento.

No caso da gasolina, onde havia maior suspeita de possíveis problemas, até com registro de boletim de ocorrência, a informação é que houve apenas divergência no combustível porque a coleta ocorreu no fundo do tanque.

A orientação é que fosse feita a limpeza do tanque para a comercialização normal da gasolina.