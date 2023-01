Direção da Santa Casa de Bariri registra BO por sumiço de itens

Assim que assumiu o cargo de interventora da Santa Casa de Bariri, Marina Prearo passou a ouvir relatos constantes de funcionários sobre o sumiço de itens do hospital.

Para fazer a fogazza no fim de ano, por exemplo, foi preciso emprestar objetos da igreja.

Ela afirma que os furtos não são recentes. Verificou a lista patrimonial de inventário realizado em 2020 e notou que vários itens não estavam mais na Santa Casa.

Ela procurou a Delegacia para registrar boletim de ocorrência (BO). Marina não sabe precisar em que período ocorreram os desfalques.

Os procedimentos adotados no momento são a realização de novo inventário e plano diretor, instalação de câmeras onde não havia, troca de fechaduras e controle de entrada e saída de funcionários.

Também é estudada a realização de obra para fechamento de áreas abertas da Santa Casa, hoje de livre acesso para as pessoas.