Crianças que estavam desaparecidas são localizadas e homem é preso

As duas crianças que estavam há dois dias desaparecidas em Bauru, depois de terem sido vistas entrando no carro de um vizinho, foram localizadas na manhã deste domingo (10), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Os irmãos, um garoto de 11 anos e uma menina de 9 anos, estavam com este conhecido, de 66 anos, em uma lanchonete às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do trevo de acesso a Itapuí.

O homem foi preso em flagrante por sequestro, estupro de vulnerável e aliciamento de crianças por meios de comunicação. Conforme o JC noticiou, as vítimas haviam desaparecido da casa da avó por volta das 15h da última sexta-feira (8), no Núcleo José Regino, quando foram vistas entrando na Brasília deste vizinho.

Na tarde de sábado, a avó registrou boletim de ocorrência e, desde então, as polícias Civil e Militar de Bauru, em operação conjunta, mantiveram buscas ininterruptas com o objetivo de encontrar os irmãos. No mesmo dia, este trabalho já resultou na localização do automóvel do homem, que estava quebrado no acostamento da rodovia Osni Mateus (SP-261), em Boraceia (41 quilômetros de Bauru).

Segundo o delegado da 3.ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Rogério Dantas, o vizinho vinha mantendo contato pessoal e por WhatsApp há cerca de quatro meses com as vítimas, prometendo dar-lhes presentes. Quando, na sexta, a avó saiu de casa e as crianças foram brincar na calçada, o homem as atraiu para dentro do carro, dizendo que iria comprar uma chuteira para o menino.

QUILÔMETROS A PÉ

“Ele pegou a Bauru-Jaú, sentido Pederneiras, e entrou em uma estrada vicinal que dá acesso a Boraceia e Bariri. Neste trecho, o carro quebrou, o autor desceu com os irmãos e seguiu com eles a pé até as margens do Rio Tietê. Chegando lá, mandou as vítimas tirarem a roupa. Os três ficaram só com as peças íntimas e entraram no rio para nadar”, descreve o delegado, acrescentando que as crianças relataram à polícia terem sido apalpadas pelo vizinho.

Depois de saírem da água, todos dormiram no chão e, na manhã de sábado, seguiram até Pouso Alegre de Baixo, distrito de Jaú. Ao anoitecer, pernoitaram embaixo do viaduto que dá acesso ao trevo de Itapuí e, no domingo, se dirigiram até uma lanchonete próxima, na altura do quilômetro 195 da Bauru-Jaú.

Neste momento, um casal que trafegava pela rodovia reconheceu o homem e as crianças e ligou para a Polícia Militar, que foi até o local. O vizinho foi preso em flagrante, encaminhado à Deic e, posteriormente, transferido para a Cadeia Pública de Avaí. Uma faca que estava com ele, assim como a Brasília e celulares, foram apreendidos. O Conselho Tutelar foi acionado e os irmãos, depois de serem submetidos a exame de corpo de delito, foram acolhidos em um abrigo.

PRISÃO DA MÃE

Ainda de acordo com o delegado Rogério Dantas, inicialmente, a mãe das crianças quem foi até o Plantão Policial para registrar boletim de ocorrência de desaparecimento dos dois filhos. Porém, ao consultar o banco de dados, o policial civil que a atendeu descobriu que ela era procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A mulher, então, foi presa e a avó, em seguida, foi até a unidade para comunicar formalmente o sumiço dos netos.

Fonte: Jcnet