Caminhão atinge veículo em acidente na SP-304

Frente do automóvel ficou destruída com o impacto da batida – Diego Santos

Na manhã desta segunda-feira, 24, um veículo Chevrolet Corsa, com placas de Jaú, teve a preferencial cortada após um caminhão não respeitar a sinalização de parada obrigatória.

O acidente ocorreu na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, na SP 304, no trevo que dá acesso de Bocaina a Itapuí.

Segundo informações, o automóvel seguida no sentido Bariri – Jaú, quando e ao passar pelo trevo colidiu com caminhão. Com a força do impacto a frente do veículo ficou destruída.

A condutora do Corsa foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri com ferimentos leves. O motorista do caminhão não se feriu.

Esteve na ocorrência o Corpo de Bombeiros de Bariri e Jaú, equipe do DER, ambulância de Bariri, Resgate de Jaú e Polícia Militar Rodoviária. (Com informações de Diego Santos)