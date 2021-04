Boraceia: Homem investe contra PM e é atingido por disparos

Um homem que investiu contra policiais militares foi atingido por dois disparos de arma de fogo.

O fato ocorreu por volta da 1h desta terça-feira (20) no município de Boraceia.

Durante abordagem policial em via pública, em um veículo ocupado por cinco indivíduos, um deles investiu contra um policial militar, que efetuou dois disparos, atingindo as pernas do agressor.

O homem foi socorrido à Santa Casa de Bariri e depois foi transferido para a Santa Casa Jaú.

O estado de saúde dele é estável. A Polícia Militar (PM) determinou a elaboração dos procedimentos apuratórios cabíveis.