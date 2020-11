Bombeiros usam rapel para resgatar carneiro

Ambos os animais resgatados passam bem e foram devidamente devolvidos aos donos – Divulgação

Na manhã de terça-feira, 10, o Corpo de Bombeiros de Bariri atendeu ocorrência no bairro Jardim Esperança 2. Um carneiro acabou caindo dentro de um lugar conhecido como Buracão.

De acordo com a equipe, o animal acabou ficando preso nos galhos próximos ao barranco, a cerca 10 metros de altura.

Para o resgate do ovino, os bombeiros realizaram técnica de rapel e, em seguida, entregaram o animal ao proprietário.

Cavalo preso em lago é resgatado em Itaju

Na noite de quarta-feira, 11, por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros de Bariri atendeu chamado em que havia um cavalo preso na lama, em um lago localizado na cidade de Itaju.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o cavalo entrou no lago que secou recentemente, por isso, acabou atolando as quatro patas. O fundo do lago, superficialmente, estava seco mas abaixo dessa crosta inicial de terra havia muita lama.

A equipe conseguiu, com esforço humano e auxílio de um caminhão, retirar o animal após cinco horas de trabalho. A ocorrência terminou por volta da 1h da madrugada.

O equino foi salvo e devolvido ao proprietário que estava no local.