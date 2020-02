Bocaina: Idoso está desaparecido e pertences foram localizados em ponte

Desde a manhã da última terça-feira, 4, o senhor Laudecir da Silva, de 72 anos, está desaparecido em Bocaina.

Ele foi visto pela última vez trajando camisa azul clara e calça preta, andando na vicinal Francisco Timon, em direção ao Rio Jacaré-Pepira.

Segundo a Defesa Civil de Bocaina, alguns objetos do idoso foram encontrados em uma ponte, onde as buscas estão concentradas.

De acordo com a Defesa Civil, ele teria perguntado a pessoas que passaram pelo local onde ficava a ‘Estrada do Jacaré’, local próximo onde um corpo foi encontrado na segunda-feira, dia 3. Provavelmente o corpo é do taxista Antônio Moura.

A família, realizando as buscas, encontrou e confirmou que os pertences que estavam no local eram do idoso. A PM foi acionada, e a Defesa Civil de Bocaina continua as buscas nesta quarta-feira, 5.

Foto: Divulgação